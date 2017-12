Kæresten hjalp Lukas Graham efter Grammy-nederlag: »Bad mig pakke forsmået ego og lille tissemand væk«

I et interview med Politiken fortæller Danmarks internationale popstjerne Lukas Forchhammer (Lukas Graham) om det seneste års op- og nedture. I slutningen af 2016 blev Lukas Forchhammer far til en lille pige, og det er særligt manglende tid til den lille familie, der har tynget den 29-årige sanger.

»Det er gået op for mig i år, at jeg er der i mit liv, hvor jeg er ægte bange for at miste. Sidste år var jeg ved at knække af stress, fordi vi i 2016 var 300 dage væk fra Danmark. Jeg var ude at rejse syv måneder ud af min kærestes ni måneders graviditet. Det gør mig ikke ligefrem stolt. Det er ikke den slags mand, jeg vil være,« fortæller Lukas Forchhammer til Politiken.

2017 har for bandet Lukas Graham budt på både en USA- og Europa-turné. Lukas Graham skrev i 2013 under på en amerikansk pladekontrakt med amerikanske Warner Bros. Records på foreløbig fem album og med hittet "7 Years" har bandet allerede slået igennem, turneret hele verden rundt og ligget i toppen af de internationale hitlister. Den foreløbige kulmination kom i februar i år til Grammy-uddelingen, hvor Lukas Graham var nomineret i hele tre kategorier – side om side med popstjerner som Adelé og Beyonce.

Men da Lukas Graham ikke vandt, blev sangeren så vred, at han var nødt til køre alene hjem i sin bil. Lukas Forchhammer ville blive væk fra festen, men da han kom hjem, satte hans kæreste og forlovede Marie-Louise (Rillo) Schwartz Petersen ham på plads:

»Så bad hun mig pakke mit forsmåede ego og min lille tissemand væk. Hun fortalte mig, at det var så tarveligt for det hold af mennesker, der havde knoklet lige så hårdt som jeg selv for at få os og mig så langt,« fortæller Lukas Forchhammer, der tog kærestens ord til sig og tog ud og fejrede nomineringerne med resten af holdet.

Bandet er midt i skrivefasen til det næste album, der skal følge op på pladerne "Lukas Graham" (2012) og "Lukas Graham (Blue Album)" (2015) og efter planen udkomme til næste år. Midt i en travl hverdag fortæller Lukas Forchhammer, at målet er at forene en glorværdige karriere med en tæt og velfungerende familie. Når det kommer til at holde sammen på det hele, er ansvaret hans eget.

»Hvis jeg skulle være sådan en far, der kun så min datter hver anden weekend, ville det være ubærligt. Det er fem år siden, min far døde, og selvom jeg savner ham helt vildt, så var det ’bare’ min far. Men hvis jeg mistede Rillo... Det var vigtigt for mig at fri til hende. Jeg ved godt, at det ikke er nemt at være kvinde i det her. Jeg vil vove at påstå, at jeg skylder hende min forstand, mit helbred og måske mit liv.«