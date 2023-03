Kommer en bog nødvendigvis til at handle om ”stærke kvinder”, bare fordi forlaget påstår det? Jeg stiller spørgsmålet retorisk og har naturligvis selv svaret. For nej, det gør den selvfølgelig ikke. Ikke desto mindre er det magtpåliggende for Gutkind at indramme danske Sara Ejersbos romanceserie ”Vilde hjerter” som en serie om »stærke kvinder, der har styr på det hele – undtagen deres Vilde hjerter«, som det lyder på bøgernes bagside.