Da historikeren Dan Henry Andersen under et besøg på Riksarkivet i Oslo i september i fjor havde haft lejlighed til at gennemgå nogle bestemte sagsakter, så han op fra dokumenterne, hævede armene og sagde for sig selv: »YES!«

Akterne vedrørte en Joachim Lambert, der i 1660’erne var sekretær for Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704),