Ingen fødselsdage, ingen blodtransfusioner og ingen kommunikation med tidligere medlemmer, der har valgt at forlade trossamfundet.

Det er disse tre forbud, jeg hovedsageligt forbinder Jehovas Vidner med, og det tror jeg ikke, jeg er ene om.

Læser man ”Vi dør alligevel snart”, får man imidlertid flere nuancer, for forfatteren lader til at have gjort et omfattende researcharbejde, når hun udfolder den religiøse bevægelse gennem to skiftende synsvinkler.