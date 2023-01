Morten Hesseldahl, nylig afgået Gyldendal-direktør og efter eget udsagn dansk kulturlivsledelses borgerlige vandrepokal, men også både fremragende tegneserieskaber og spændingsforfatter, er nu oppe på sin 11. politiske thriller efter at have skrevet tre sammen med Mich Vraa.

Sidste år fik han både Harald Mogensen-prisen for bedste danske krimi og den nordiske Glasnøglen for bedste nordiske krimi med den arktiske thriller ”Mørket under isen”. Men vi skal et bind længere tilbage, til ”Malins efterår” fra 2020, for at få oplægget til ”Putins datter”.