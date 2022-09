Hvordan opstod idéen til bogen?

»Idéen til bogen opstod på en café i Berlin, hvor jeg sad med min kone (Leonora Christina Skov, red.). Vi snakkede om, at jeg havde lyst til at skrive noget, hvor jeg kunne gå i dybden med et emne. Lyd var oplagt, fordi jeg har beskæftiget mig en hel del med lydenes videnskab i mange artikler