Lone Theils var noget overrasket, da hun fik at vide, at Saudi-Arabien var interesseret i at udgive lydbogen ”Savnet” i hendes krimiserie ”Hjemvendt” på arabisk. Hovedpersonen er kvinde og lesbisk, hvordan skulle det nogensinde komme til at fungere i et land, hvor kvinder først for nylig fik lov til at tage kørekort? Samtidig var hun nysgerrig og ville gerne høre, hvad de havde at sige.