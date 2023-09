Guide til premierer: Syv nye serier, du skal streame i september – med masser af krimi

Hver måned kommer Jyllands-Postens magasinredaktør, der er passioneret serieforbruger, med personlige anbefalinger og guider til de mest interessante premierer.

Så er der dømt socialrealisme for alle licenspengene i noget så udansk som et fængselsdrama – om moralsk fordærvede indsatte kriminelle og fængselsbetjente. Det er forfatter Kim Fupz Aakeson, der byder indenfor i ”Huset” (DRTV), og så ved man bare, at samtlige karakterer er skilt, har kræft og kæmper med dyb eksistentiel krise.