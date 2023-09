Serieklummen: Den er 22 år gammel og splintrende aktuel med sin absurde humor

Et andet, men helt aktuelt forsøg på at være både sjov og skør og alvorlig er komediedramaet med science fiction-træk ”Mrs. Davis” (HBO Max), der for mit vedkommende var sommerens største serieskuffelse. Hovedkarakteren er en ellers umiddelbart interessant nonne, Simone, der har et ret konkret kærlighedsforhold med Jesus og kæmper for at ødelægge en AI-algoritme, hvis moderlige råd og ordrer 90 pct. af Jordens befolkning hele tiden har i øret ved hjælp af en øresnegl.

Temaet om menneskets overgivelse til den blinde teknologis styring er højaktuelt med fremmarchen af kunstig intelligens inden for snart alle områder af vores eksistens. Serieskaberne Tara Hernandez og Damon Lindelof – sidstnævnte stod også bag den fabelagtige superhelteserie ”Watchmen” – har tydeligvis haft penge nok til at lave en superlækker produktion med flotte kostumer og farverige tableauer. Men det hele forbliver netop dét – på overfladen flot.

Det er, som om der ikke er dybde i hverken historien eller karaktererne. Måske illustreres det allerbedst ved det faktum, at Simone nærmest hele tiden render rundt med halvvåde øjne som en misrygtet hund for demonstrativt at understrege, hvor følelsesfuldt det hele dog er. Desværre forplanter følelserne sig på ingen måde til seeren.

Mere lægekomik?

Vil du have mere kulsort komedie med lidt mere end et strejf af alvor? Så se sidste års store miniseriemesterværk ”This Is Going To Hurt” (HBO Max) om den kaotiske, selvoptagede og opofrende læge Adam Key, der på et engelsk hospital forsøger at overleve trods en altomsluttende træthed.