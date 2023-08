Greta Gerwig spidder patriarkatet med en Barbie-dukke

I begyndelsen af Greta Gerwigs ”Barbie” spørger Ken, om han må komme hjem til Barbie samme aften. Ja, svarer Barbie, hun har kun planlagt at holde en stor fest med de andre Barbier, og Ken er velkommen til at kigge forbi. Men da han spørger, om han må blive og sove, nu hvor de er kærester, er det et fast nej tak. »Jeg vil ikke have dig her. Det er pigeaften,« svarer Barbie sin slukørede kæreste. »Hver aften er pigeaften. For altid.«