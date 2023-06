Tre danskere er kommet med i oscar-akademiet

Tre danskere er optaget i oscar-akademiet, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, som står bag oscaruddelingen.

Det skriver kulturmediet Soundvenue.

Der er tale om dokumentarinstruktør Simon Lereng Wilmont og klipperne Michael Aaglund og Charlotte Munch Bengtsen.

Simon Lereng Wilmont var ved dette års prisuddeling selv nomineret til en Oscar for Bedste Dokumentarfilm for ”Et hus af splinter”, hvor han følger en gruppe børn på et midlertidigt børnehjem i Ukraine.