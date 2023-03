Alle sejl er sat til i DR’s nye dokumentarserie ”Danskere i verden”. Her er målet at hylde de danskere, der på den ene eller anden måde har sat aftryk i virkeligheder langt fra vores hjemlige andedam. Med solidt anker i værten Stéphanie Surrugue, der i introens voiceover fortæller, at hun også er rejst ud og vendt hjem mange