Samtidig er klipperen Mikkel E.G. Nielsen nomineret i kategorien Bedste Klipning for sit arbejde på ”The Banshees of Inisherin”.

Han vandt i 2021 som den første dansker nogensinde en Oscar i samme kategori for filmen ”Sound Of Metal”.

”The Banshees of Inisherin”, der foregår på en lille irsk ø, handler om to livslange kammerater, hvoraf en af dem ikke længere ønsker at kendes ved den anden.

- Man må igen tage hatten af for dansk film, siger Claus Ladegaard, Filminstituttets direktør, i en pressemeddelelse.