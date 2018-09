Legendarisk tegneserie bliver filmatiseret – og Sanne Salomonsen står på rollelisten

Der er flere og flere eksempler på, at politikere ikke forstår eller ser stort på armslængdeprincippet.

Mor redder dagen, mens far passer børnene. Animeret superhelteunivers er både moderne og nostalgisk - og hæsblæsende underholdende.

Tidligere pressechef for George W. Bush: Ikke en eneste gang har jeg troet på, at Woodward opfinder citater.

New York Times:

Elizabeth Holmes betalte sig tidligere på året ud af en bedrageridom. Men det har ikke reddet hendes tidligere firma fra at gå under. Finans

Tidskapslen indeholdt bl.a. en række fotografier og et hemmeligt kapitel af en bog, som er gået til.

Kommune gravede tidskapsel ned for 15 år siden:

To mænd fra Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, stod ifølge britisk politi bag giftattentatet i Salisbury.

Briter anklager Rusland for "hit-and-run"-angreb:

Regeringen omfortolker konvention, så der ikke skal gives statsborgerskab til statsløse, som ifølge Politiets Efterretningstjeneste kan være til fare for landets sikkerhed.

New York Times:

Optagelserne er i gang til "Valhalla", der har et budget på over 34 mio. kr.

Optagelserne til filmen, som har et budget på 34,4 mio. kr., er i gang, og scenerne skal bl.a. skydes i Værløse, Kirke Saaby, Skåne i Sverige samt i Norge og Island.

Rollen som Quark spilles af musikproduceren Reza Forghani, der bl.a. er kendt for sit samarbejde med Sivas. Foto: Kasper Tuxen

»Valhalla er en af de mest fantastiske eventyrfortællinger, jeg har læst som barn og set som tegnefilm, og jeg har altid haft en drøm om at skabe en episk eventyrfilm om de nordiske guder. På mange måder betragter jeg sagaerne om de nordiske guder som Skandinaviens grundfortælling og en rejse tilbage til vores ophav. Samtidig synes jeg også, at filmen passer enormt godt til netop vores tid. Vi sidder med alle vores skærme og telefoner og er mere og mere afkoblet fra naturen,« siger Ahmad i en pressemeddelelse.

Fenar Ahmads actionversion af ”Valhalla” ventes at få biografpremiere den 10. oktober i 2019.

Cecilia Loffredo og Saxo Moltke-Leth skal spille vikingebørnene Røskva og Tjalfe, mens Bjørn Fjæstad og Patricia Schumann spiller far og mor.

Roland Møller, som er kendt fra bl.a. "Kapringen" (2012), "Under Sandet" (2015) og "Atomic Blonde" (2017) spiller tordenguden Thor. Foto: Kasper Tuxen

Det var allerede kendt, at Roland Møller skulle løfte Thors hammer i rollen som tordenguden. Derudover finder man bl.a. Dulfi Al-Jabouri som Loke, Reza Forghani som Quark, Jacob Lohmann som Tyr, Stine Fischer Christensen som Frigg, Andreas Jessen som Balder og Ali Sivandi som Skrymer på rollelisten.

Det er begrænset, hvilken indflydelse budgetforliget har for den almindelige borger i f.eks. Favrskov.

Fiskeolietilskud under graviditeten er forbundet med større muskel, knogle og fedtmasse ved 6-årsalderen, ifølge nyt dansk studie.

Det gælder både om at sikre netværket og selve routeren, hvis man vil sikre sig bedst muligt mod it-kriminelle og andre ubudne gæster.

Bruttolisten over kandidater til den eftertragtede titel viser et stort og meget broget felt af nyheder, der alle er med i kåringen til Årets Bil.

En strejke blandt sømænd har skabt store problemer for mange turister, der skal hjem fra ferie i Grækenland.

