Børneskuespillere fra 1970’er-film fortæller om seksuelt misbrug

Film som ’La os være’ (1975), ’Måske ku’ vi’ (1976) og ’Du er ikke alene’ (1978) med Sebastians kendte titelsange var nogle af 1970’ernes mest populære film.

Men bag kameraet oplevede flere af børneskuespillerne en mørkere fortælling.

Nu beretter seks mænd og 16 kvinder til Politiken, hvordan instruktørerne Lasse Nielsen og Ernst Johansen, der sammen instruerede flere af de kendte 1970’er-film, udsatte dem for krænkelser og seksuelt misbrug, da de var børn.

Politiken har undersøgt overgrebene i samarbejde med TV 2.

De seks mænd, der var børneskuespillere i Lasse Nielsens film, beretter enslydende om seksuelt misbrug og krænkelser fra Lasse Nielsens side.

16 kvinder fortæller, at også medinstruktøren Ernst Johansen udnyttede sin magt som både filminstruktør og pædagog til at begå seksuelle overgreb mod dem.

Kvinderne fortæller om, hvordan han udsatte dem for groft – ofte gentaget – seksuelt misbrug, herunder fuldbyrdede voldtægter.

Efter at have lavet filmene i 1970’erne forsvandt både Lasse Nielsen og Ernst Johansen fra dansk film. I dag bor de begge under nye navne i Thailand, hvor Politiken opsøgte dem for at konfrontere dem med anklagerne. 75-årige Ernst Johansen har blandt andet tre domme for misbrug af mindreårige piger bag sig.

»Jeg havde nogle episoder, hvor der blev lagt op til mig«, siger han og erkender, at han har haft »en periode« i sit liv, hvor han lavede »noget lort«.

Men flere af de 16 kvinder, der nu fortæller, at han misbrugte dem som børn, afviser han at kende til.

»Det, ved jeg, er løgn. Jeg har lavet meget lort, men det der. Jeg kan ikke engang huske hendes ansigt«, siger han blandt andet om en af kvinderne.

Lasse Nielsen, 67, der i dag bor i Pattaya syd for Bangkok, afviser anklagerne fra de seks mænd, der fortæller, at instruktøren misbrugte eller forsøgte at misbruge dem seksuelt, da de som børn skulle være med i hans film:

»Hvorfor kommer det efter 50 år? Er det ikke på grund af den kampagne, der kommer fra Amerika? Og fordi jeg er kendt? De kunne være kommet, da vi havde lavet filmen«, siger han til Politiken.