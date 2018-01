Far og søn spiller samme person i dansk blockbuster

Christoffer Boe har fået til opgave at instruere Zentropas fjerde film baseret på Jussi Adler-Olsens romaner om kriminalkommissær Carl Mørck. Optagelserne til det, der bliver Zentropas sidste favntag med bestsellerforfatterens univers, begynder tirsdag på en location i Nordtyskland.

Historien i "Journal 64" knytter sig bl.a. til kvindeanstalten på Sprogø, hvor misrøgt og forsøg med tvangssterilisering var en del af hverdagen for de anbragte piger. Rædslerne på Sprogø skulle være et sort, men overstået kapitel i Danmarkshistorien, men i filmen dukker der personer op, som hævder, at eksperimenterne aldrig er stoppet.

En af hovedpersonerne er den frygtindgydende læge Curt Wad, der optræder i to udgaver, en ung og en ældre version.

Og det er her, at Christoffer Boe synes at stå i en usædvanlig og gunstig situation.

Curt Wad skal nemlig spilles af Elliott Crosset Hove som ung - og af Anders Hove som ældre.

Anders Hove er far til Elliott Crosset Hove, så der skulle være en rimelig sandsynlighed for, at der kan opnås en form for stringens i karakteren.

Anders Hove er uddannet fra Statens Teaterskole i 1983 og har siden medvirket i film for bl.a. Lars Von Trier og Erik Clausen.

Elliott Crosset Hove har medvind i øjeblikket. Han medvirker bl.a. i den anmelderroste "Vinterbrødre" og er nomineret til både en Robert og en Bodil for sin præstation. Foto: HEIN Photography

Sønnike har samme uddannelse og er et virkelig varmt navn i dansk film i øjeblikket. Han medvirker i bl.a. den roste "Vinterbrødre", hvilket har indbragt ham nomineringer til både Robert og Bodil for bedste mandlige hovedrolle. Han kunne sidste år opleves i bl.a. "9. april" og "I blodet".

De tre første film i Zentropas Jussi Adler-Olsen-serie har solgt samlet 2,2 mio. billetter, men har ikke gjort forlæggenes ophavsmand glad. Derfor bliver den fjerde film den sidste i Avedøre-foretagendets regi. Herefter overgår rettighederne til Nordisk Film.

"Journal 64" ventes klar til biograferne i oktober i år.