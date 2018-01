»Kup« mod Olsen Banden-udstilling: Kvinde har stjålet Egons pakke

Hun havde en plan, udførte sit »kup«, men får bestemt ikke et »skide godt, Egon« med på vejen for sin gerning.

En kvinde i 60'erne lod sig lørdag middag inspirere lidt for meget af Nordisk Films særudstilling om »Olsen Banden«-filmene.

50 utrolige år med Olsen Banden: »Egon Olsen var en hædersmand. Ved De hvorfor? Han beskæftigede sig udelukkende med ulovlig kriminalitet« I år er det 50 år siden, at Olsen Banden dukkede op for første gang. Det markeres i hele 2018 – også med den hidtil største udstilling om filmene.

Den første film blev produceret for 50 år siden, og derfor har Nordisk Film fra denne weekend ladet offentligheden få tilgang til en række genstande og kulisser, der er kendt fra filmene om den kriminelle bande med Egon Olsen i spidsen.

Én af tingene er en kopi af den pakke, Egon Olsen altid har med sig under armen, når han bliver løsladt fra Statsfængslet i Vridsløselille.

I pakken er planerne til hans næste kup, som han skal udføre sammen med karaktererne Benny og Keld.

Lørdag middag valgte en kvindelig gæst imidlertid at stjæle pakken fra udstillingen ved at stikke den ind under sin jakke, oplyser Nordisk Film til TV 2 Lorry.

Pakken har en central rolle i udstillingen, oplyser rundviser Nicklas Pedersen, der samtidig mener, at det er vigtigt at sende et signal over for tyveknægte.

Derfor er tyveriet blevet anmeldt til Københavns Politi.

Kvinden bliver beskrevet som omkring 60 år, og hun var iført en grå jakke med pelskrave, sorte bukser, rød bluse og et rødternet halstørklæde.

Pakken indeholder dog ikke nogen detaljeret beskrivelse af det næste kup, kvinden kan begive sig ud på.

Et par gamle aviser er alt, hvad der ligger i pakken, oplyser Nordisk Film.