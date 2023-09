17/09/2023 KL. 07:45

Jessie Kleemann sætter fokus på klimaforandringer i Grønland: »Jeg belyser jo bare den skinbarlige sandhed«

For den dansk-grønlandske kunstner er det dog et problem, at hun altid kædes uløseligt sammen med sit grønlandske ophav. En kunsthistoriker finder det også problematisk, at grønlandske kunstnere ofte har svært ved at komme ud af »en grønlandsk forståelsesramme«.