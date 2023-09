»Sidste gang The Minds of 99 spillede i Parken, var koncerten så vellykket og markant, at jeg tror, at vi kunne have fyldt Parken en gang til, hvis man havde annonceret en ny koncert dagen efter,« fortæller Ulrik Ørum fra Live Nation.

»Det er imponerende, hvor meget publikum lever sig ind i bandets live koncerter. Det er blevet et fænomen. Derfor tror vi også på, at efterspørgslen vil være stor nok til at The Minds of 99 kan skabe to helt særlige sommeraftener i Parken,« siger han.

»Vi er i en tid, hvor behovet for at samles omkring de store oplevelser er stigende blandt andet på grund af den digitale tidsalder, vi befinder os i, så vi mærker en stor efterspørgsel på koncertoplevelser, der giver følelsen af fællesskab. Det er The Minds of 99 i den grad i stand til at levere. Derfor giver det mening at arrangere to koncerter i Parken med dem. Det er Live Nation stolte af at være en del af,« slutter Ulrik Ørum fra Live Nation.