Kesi, Gilli, Ukendt kunstner, Tobias Rahim og The Minds Of 99. Det er de danske navne, som tiltrækker de største folkemængder på festivalerne i disse år. Lørdag aften forsøge så mange tusinde mennesker at komme ind på koncertpladsen på Smukfest for at høre netop Gilli og The Minds Of 99, at vagter fik ordrer til at lukke en af de største indgange.