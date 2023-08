80-årig dirigent uddelte lussinger og slag til ung sanger

Hele optrinnet foregik i forbindelse med opsætningen af den franske opera ”Les Troyens” ved den franske musikfestival Berlioz Festival i La Côte Saint André den 22. august.

Offentlig undskyldning

Et par dage efter sendte sir John Eliot Gardiner en undskyldning ud, hvori han også meddelte, at han trak sig fra de resterende opsætninger af operaen.

»Jeg fortryder dybt den hændelse, der fandt sted på festivalen, og jeg undskylder ubetinget for at have mistet mit temperament efter showet. Jeg vil ikke lave nogen dårlige undskyldninger for min opførsel, og jeg har undskyldt personligt over for William Thomas, for hvem jeg har den største respekt.«