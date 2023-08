Ukendte Carl Nielsen-noder er dukket op i pengeskab i Tivoli

- Det er meget sjældent, at vi finder originale håndskrevne noder af Carl Nielsen, som vi ikke kendte i forvejen, siger han.

Han understreger, at noderne ikke er Carl Nielsens eget værk, og at der altså ikke er tale om en Carl Nielsen-komposition, som de ikke kendte.

- Det er et arrangement af en march, der hedder ”Højby Skyttemarch”, som oprindeligt er skrevet af hans far. Og som han selv har spillet som dreng, siger Michael Fjeldsøe.

- Arrangementet, der er fundet i Tivoli, er udkastet til, at man kunne spille marchen for to eller firhændigt klaver. Og det er det, som Carl Nielsen har siddet og arbejdet på, forklarer han.