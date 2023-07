Elton Johns forklaring i retten støtter dele af Spaceys forsvar

Heller ikke David Furnish kan dog huske, at Kevin Spacey har deltaget i ballet efter 2001.

David Furnish sagde, at han havde gennemgået gamle udgaver af magasinet OK!, der sponsorerede ballet.

Ifølge David Furnish var Kevin Spacey ikke at finde på nogen af billederne efter begivenheden i 2001.

Kevin Spacey selv har afvist, at han deltog i ballet i 2004 og 2005. Dermed er Elton John og David Furnishs forklaringer med til at underbygge Spaceys forklaring. Det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Kevin Spacey har også under tidligere retsmøder medbragt vagtplaner og rejseplaner for at vise, at han var på filmoptagelser, da ballet blev afholdt i 2004 og 2005. Det skriver det amerikanske medie Rolling Stone.

Sagen omhandler seksuelle overgreb begået mod i alt fire mænd, da de var i 20’erne og 30’erne. Der er i alt tale om 12 anklager.

Overgrebene skal have fundet sted mellem 2001 og 2013.

Kevin Spacey nægter sig skyldig i anklagerne.

Den amerikanske skuespiller har vundet to oscarstatuetter og var fra 2004 til 2015 kunstnerisk chef på teatret Old Vic i London.