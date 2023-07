Fans tog afsked ved Elton Johns sidste koncert i Stockholm

Allerede timer før koncerten begyndte i den svenske hovedstad, begyndte fans at ankomme.

- Det bliver en meget følelsesladet aften, lød det inden koncerten fra 25-årige Kate Bugaj, en polsk studerende, der havde taget turen til Sverige.

Hun indrømmede, at hun havde udskudt sin kandidatgrad for at kunne se Elton John spille en sidste gang.

50-årige Jeanie Kincer var rejst fra den amerikanske delstat Kentucky for at se koncerten.

Nogle vil måske mene, at John har trukket sit farvel i langdrag. Alene i Danmark har han spillet tre farvelkoncerter. Undervejs er turnéen, der går under navnet ”Farewell Yellow Brick Road Tour”, blevet udskudt og forlænget flere gange.