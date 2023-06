Skuespiller med vild passion for biler

Kærligheden som far

Privat danner Simon Stenspil par med skuespilleren Anna Stokholm, der også har medvirket i flere danske serier. Hun er særlig kendt for sin rolle i TV 2-serien ”Sygeplejeskolen”.

Parret blev i efteråret 2021 forældre til sønnen Ziggy.

»Jeg synes helt ægte, at det er så naturligt. Jeg havde lidt angst for, om det ville være mærkeligt, at der pludselig var en baby. Jeg troede, mit liv ville være forbi,« har Simon Stenspil sagt om det at blive far.

»Men det er det fedeste i verden. Det er kærlighed, og det er nemt og dejligt. Men det skærer selvfølgelig i hjertet, når han græder,« lyder det fra den næste nybagte fader.

Kæresten Anna Stokholm er ikke den eneste skuespiller, der er i Simon Stenspils tætte omgangskreds.