I Herning har man sjældent været bange for at gå mod strømmen. For nyligt indviede herninggenserne et nyt kunstværk, som nu lyser op på byens nye stationsplads . ”Endless Lamppost” hedder værket, som er en ganske almindelig lygtepæl – på steroider. Den rækker 30 meter op i luften og er dermed fem gange højere end de øvrige lygtepæle på pladsen.