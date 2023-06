Lars Hjortshøj mobbede. Benjamin Koppel blev mobbet. I dag er de venner, og det kan mange mænd måske lære noget af

Hotel Scandic i Aarhus er ikke et hvilket som helst sted for de to. Det var netop her, de for et par år siden mødte hinanden første gang og indledte en samtale. En samtale der har stået på lige siden, og som i mellemtiden har resulteret i samtalebogen “Halvt fuldendt – tanker fra et umage venskab”. Men vigtigst af alt resulterede samtalen i et venskab.