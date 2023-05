»Jeg havde aldrig stillet op, hvis jeg havde vidst, at det vil ende her. Jeg troede oprigtigt, at jeg endelig havde lavet lidt mere plads til piger og kvinder som mig, ligesom jeg har gjort på fodboldbanen. Denne gang på en forside,« skriver fodboldspilleren.

Det har fået Elles chefredaktør til at gå ud og beklage. I et opslag på Instagram undskylder hun overfor »alle der er blevet sårede, vrede og stødte« over tørklædeopslaget.

»Reaktionerne på opslaget har rørt os dybt, og vi er utrolig kede af, at vores opslag har medført sårede følelser – ikke mindst hos vores forsideperson Nagin Ravand. Det var aldrig hensigten, og vi tager det dybt alvorligt,« skriver Cecilie Ingdal i opslaget, hvor hun også undskylder over for Nagin Ravand.