11/06/2023 KL. 07:30

Efter 17 år som forladt spøgelsespark genopstår Fyns Sommerland: »Det lignede noget fra en gyserfilm«

Næsten to årtier efter lukningen af Fun Park Fyn genopstår sommerlandet nu under navnet Fyns Sommerland. Det har krævet hårdt arbejde at forvandle den hærgede park til en indbydende attraktion. Direktøren tror på succes, men kan man som forlystelsespark tiltrække publikum uden at have store rutsjebaner?