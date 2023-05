Kunstnerinden vil frelse verden

Hun er kendt for at presse sit publikum ud i ubehageligheder – og sig selv langt ud over alle grænser.

»Hvorfor skulle man leve, hvis det ikke var med livet som indsats,« sagde hun i et interview sidste år.

Således også i hendes seneste forestilling, klimamanifestet ”Verdensfrelserinden”, der er opført ad flere omgange.

Iført guldfarvet bh på en krop, som ligner en stærkt afmagret udgave af Karen Blixen i hendes mest syfilistiske fase, pisker hun atter sit publikum: Hvor meget er DU villig til reelt at ofre for klodens overlevelse?

»Jeg gør jo ikke det, jeg gør, for at være imponerende. Men det er i brændpunkterne, at mulighederne for forandring træder frem,« sagde hun til Kristeligt Dagblad i et interview sidste år.

Den radikale omformning af hendes krop via klosterophold, træning og en diæt af grønt og insekter, som hun selv godt ved ikke er spor livsforlængende, var forberedelsen på den undtagelsestilstand, som hun spår vil komme for os alle.

Hun er aktuel med det meget roste firebindsværk ”Pentagon smeltet”, som er blevet kaldt en farverig dommedagsfortælling med referencer til Dantes ”Guddommelige Komedie”.

Hun har en søn og en voksen datter.

