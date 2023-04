27/04/2023 KL. 21:00

»Man glemmer ikke, når man har spurgt en 22-årig, om han har husket at skrive testamente«

Foreningen Danmarks Veteraner, der torsdag var blandt modtagerne, da Jyllands-Postens Fond uddelte sine årlige legater på godt 2,1 mio. kr., har i snart 55 år arbejdet for at fremme anerkendelsen af udsendte tropper og de seneste årtier i stigene grad for at hjælpe og støtte veteraner med ar på sjælen.