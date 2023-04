Harrison Ford er trukket i den karakteristiske fedora en sidste gang.

Siden den første Indiana Jones-film fra 1981 har den karismatiske arkæolog, der har det borgerlige navn dr. Henry Walton Jones, Jr. taget publikum med storm.

Siden den fjerde film udkom i 2008 har der længe været stille fra Indiana Jones-universet. Men i 2021 begyndte optagelserne til ”Indiana Jones and The Dial of Destiny” - og på samme tid vågnede internettet op med rygter og forudindtagelser om storfilmen, der udkommer inden længe.