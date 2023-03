Skal en husejer have lov til at rive et patricierhus fra 1921 ned – og i stedet sætte et arkitekttegnet etplans Lind & Risør-typehus på grunden?

Tirsdag forholder byrådet i Køge sig til netop dette spørgsmål.

Byrådet har mulighed for at træffe en såkaldt paragraf 14-beslutning. Den vil betyde et forbud mod nedrivning