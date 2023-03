I næsten et år var komiker Chris Rock mere eller mindre tavs om hændelsen til Oscar-showet. Om den syngende lussing, som han modtog fra skuespiller Will Smith på scenen.

»Jeg er stadig ved at bearbejde det, der skete. På et eller andet tidspunkt kommer jeg til at tale om det. Og det bliver både seriøst og sjovt,« sagde han ifølge Variety få uger efter.