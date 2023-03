Dansk oscarnomineret instruktør måtte pakke sine følelser væk

- Det har været en utrolig hård film at lave. Men når jeg siger det, får jeg dårlig samvittighed, for hvad betyder mine følelser i forhold til, hvad de her børn gennemlever?

- Det virker helt forkert, at jeg skal sidde og klage, men jeg har to børn på samme alder som de børn, og jeg kan godt forstå, hvad der er på spil og hvilke svigt, de oplever.

- Det er hjerteskærende. Og jeg tror ikke, jeg har oplevet noget mere hjerteskærende i hele mit liv, end nogle af de ting, jeg så på det sted.

Men det kunne Simon Lereng Wilmont ikke vise undervejs.

- Jeg havde et fantastisk samarbejde med dem, der styrer hjemmet, som fik mig til at forstå, at det var vigtigt, hvordan jeg opførte mig. Her pakker man sine egne følelser væk, særligt når det er de hårde ting, der sker.

- For der har barnet faktisk mere brug for, at du som voksen udstråler, at tingene skal nok gå. Og så kan du gå hjem og sidde og tude lidt bagefter, fortæller han.

Med sin oscarnominering har filmen fået stor opmærksomhed, og det er vigtigt for instruktøren. Hans håb har hele tiden været, at dokumentaren kan være med til at ændre noget for børnene.

- Filmen har allerede betydet helt ufatteligt meget. Den har haft betydning både individuelt for børnene og på et større plan politisk, fortæller instruktøren.

Sammen med filmens ukrainske medinstruktør og lineproducer startede han kort efter optagelserne af filmen et pilotprojekt, hvor børnene - og de ansatte - kan få psykologhjælp. Det er noget, der ikke har været muligt før.

Medinstruktøren og lineproduceren har også etableret en ngo, hvor de hjælper børn i krigshærgede områder.

Alt det er langt mere værd end at vinde en Oscar, fortæller Simon Lereng Wilmont.

Derfor er det, han glæder sig mest til på oscaraftenen, at dele oplevelsen med bestyreren af det midlertidige hjem og hendes ansatte. De bliver nemlig fløjet til Hollywood for at deltage i det store prisshow.

- De har knoklet i 30 år og taget sig af det ene barn efter det andet, så jeg glæder mig til, at vi kan give dem den oplevelse og hædre dem lidt, siger han.

Oscaruddelingen finder sted natten til mandag dansk tid.