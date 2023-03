Kulturminister opretter ligestillingspris på kvindernes kampdag

- I dag er det kvindernes internationale kampdag. En dag, hvor vi markerer kvindekampens fremskridt, men hvor vi også er nødt til at indse, at der fortsat er meget at kæmpe for. Også i kunst- og kulturlivet, siger Jakob Engel-Schmidt.

- Vi skriver 2023 i kalenderen, men alligevel er det sådan, at ens mulighed for at udfolde sig og få succes påvirkes af ens køn og hudfarve. Det vil jeg gøre noget ved. Derfor har jeg oprettet en helt ny pris.

- Bodil Koch-prisen skal hylde dem, der tager ansvar og gør en forskel for at skabe ligestilling og diversitet i kulturlivet, og så håber jeg, at prisen vil skabe masser af debat og inspirere endnu flere til at tage kampen op, siger han.