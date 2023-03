Satirisk musical om Ikeas grundlægger kommer til Danmark

Musical: Ingvar, Kamprad, Elmataryd og Agunnaryd, eller slet og ret Ikea.

Varehuset, som for folk verden over er forbundet med Billy-reoler, Knep-kasser og köttbullar, blev grundlagt i 1943 i Sverige af Ingvar Kamprad. Og det er ham, som er omdrejningspunktet for en musical, der nu er nået til Danmark.

Musicalen, der på dansk blot hedder ”INGVAR”, havde verdenspremiere i Hamburg i 2009 under titlen ”Das Wunder von Schweden. Eine musikalische Möbelsaga” og har siden været opført i både Sverige, Finland og Norge. I Danmark kan den ses på Fredericia Musicalteater, hvor Nikolaj Tarp instruerer. Den er skrevet af den schweizisk-svenske dramatiker Erik Gedeon.

Da den i 2021 havde premiere i Norge, skrev NRK’s anmelder:

»Jeg har altid været skeptisk over for, om Ikea kan gøre en lykkelig. Men ”Musikalen Ingvar! – En møbelsaga” har muligvis ændret det.«

Handlingen udspiller sig i en nær fremtid, hvor en gruppe børsspekulanter opdager, at verdensøkonomien er kollapset, og kapitalismen er død. I et forsøg på at finde en redning foreslår én af dem at spørge Kamprad til råds. Da han døde i 2018, udvælger de én fra kontoret til at spille Ikea-skaberen, mens de andre indtager rollerne som de øvrige figurer i hans liv, der bliver gennemspillet hen over natten.

Ingvar Kamprad blev født på gården Elmataryd ved landsbyen Agunnaryd og begyndte sin karriere med at sælge tændstikker som dreng. Som 17-årig etablerede han Ikea, som i første omgang var et postordrefirma, der hovedsageligt solgte penne og ure. I 1958 åbnede han det første varehus i smålandske Älmhult. I 1976 flyttede han til Schweiz i protest mod de stigende skatter i hjemlandet, og først 37 år senere vendte han hjem igen.

Musicalen ”Ingvar” har premiere den 10. marts.

kott