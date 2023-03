Livvagt skiftede kurs flere gange

André Babikian er vokset op i et dansk-armensk hjem i Rødovre med en mor fra Danmark og en far fra Armenien, og han beskriver sig selv som ”pæredansk”.

Han fik sit første gennembrud, da han i 2009 spillede livvagten Jonas i ”Livvagterne” på DR, men da serien sluttede, valgte han at gå en anden vej.

Skuespiller og barejer

Før sin rolle i livvagterne havde han nemlig ikke haft den store succes med skuespil, og det fik ham til at beslutte sig for at læse psykologi.

På trods af beslutningen, takkede han ja til rollen i ”Livvagterne”, men han valgte efterfølgende at uddanne sig til certificeret coach, og i 2011 blev han ansat som karriererådgiver og coach i CA’s a-kasse, hvor han arbejdede i næsten syv år.