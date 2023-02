11/02/2023 KL. 15:45

Nyt bunkermuseum om den kolde krig skal minde de besøgende om demokratiets værdier

Det tog over 10 år for museumsdirektør Lars Christian Nørbach at få etableret et museum i Regan Vest. Den 13. februar slår han dørene op til det, han kalder »demokratiets sidste bastion«.