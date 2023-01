Alec Baldwin bliver tiltalt for uagtsomt manddrab

- Hr. Baldwin havde ingen grund til at tro, at der var et skarpt skud i pistolen eller nogen andre steder på filmsættet, siger advokaten.

Baldwin har forklaret, at han havde fået at vide, at der kun var løse skud i pistolen.

Han har tidligere afvist at være ansvarlig for filmfotografens død.

Også den medarbejder, der havde ansvaret for rekvisitterne til filmen, bliver tiltalt, meddeler anklageren i New Mexico.

Hvis Baldwin og filmens rekvisitør bliver kendt skyldige, risikerer de hver op mod halvandet års fængsel og en bøde på op til 5000 dollar.

En tredje person, instruktørassistent David Halls, har indgået et forlig med anklageren. Det handler om skødesløs omgang med et farligt våben.