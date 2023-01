Noma lukker – nu ånder myrer og græshopper lettet op

For 20 år siden brød restaurant Noma igennem den gastronomiske lydmur og gjorde Danmark verdensberømt som gourmetland. Opskrifter med myrer og fermenteret græshoppe begejstrede internationale madturister og anmeldere, men nu har symbolet på Danmarks gastronomiske verdenssucces besluttet sig for at lukke for den klassiske restaurantdrift.