Der er fortsat musik, der venter på Karsten Vogel

De to nåede at have et 24 år langt samarbejde, inden Frits Helmuth gik bort i 2004.

Det er et værk, som ligger musikerens hjerte særlig nært.

»Det har ramt nogle stemninger, fordi der ikke findes noget tilsvarende. Når jeg støder på den, tænker jeg, ”hold da op, kunne jeg virkelig finde ud af det.«

Selv om Karsten Vogel har gjort meget af det, som han gerne ville som musiker, pusler han stadig med nye udgivelser.

»Der er altid noget, som man ikke har fået lavet endnu. Jeg kan ikke forlade musikken, før jeg har lavet det. Det venter på mig,« siger 80-års fødselaren.

Hans engagement for at skabe musik er blevet honoreret med flere stipendier igennem tiden, herunder Statens Kunstfonds hædersydelse.

80-års dagen fejrer musikeren sammen med 10 af de nærmeste venner på en god restaurant, inden han et par dage efter afholder en større fest for familien.

/ritzau/