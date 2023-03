Deres bedste plade i over 25 år kan betragtes som én lang hilsen til afdød kollega

”Memento Mori”, det første album fra Depeche Mode i seks år, må betragtes som lidt af et mirakel.

At Depeche Mode stadig findes er i sig selv et mirakel. Bandet har nydt kolossal succes siden begyndelsen af 1980’erne, men misbrug af alkohol og hårde stoffer satte sit tydelige præg på helbred og sammenhold, de interne stridigheder er veldokumenterede, og flere medlemmer har forladt bandet på kritiske tidspunkter. Da det oprindelige medlem Andy Fletcher i foråret 2022 - i en alder af blot 60 år - døde af en pludselig opstået rift i hovedpulsåren, måtte selv jubeloptimistiske fans indrømme, at det formentlig var ensbetydende med et farvel til popgruppen, som igennem mere end 40 år har kastet globale hits som ”Just Can’t Get Enough” (1981), ”Strangelove” (1987), ”Personal Jesus” (1989) og ”Enjoy the Silence” (1990) af sig.