Da det blev afsløret,at R.J. Ellory selv havde skrevet nogle af sine mest skamrosende anmeldelser på netop Amazon, blev jeg skuffet og overrasket. Det var simpelthen ikke faldet mig ind, at man kunne eller ville gøre det. Især ikke når man, som ham, ikke havde brug for at snyde på den måde, fordi han allerede var løftet til skyerne. R.J. Ellory blev vred på mig, da jeg offentligt undrede mig over hans behov; han følte, at man var en dårlig kammerat, hvis man påtalte den slags synder.