En dansk avis har på sin hjemmeside lavet en afstemning med spørgsmålet: »Er Helle Thorning-Schmidts kjole for meget til en gallamiddag for dronningen?«, mens medarbejdere hos bladet ”Alt for Damerne” iførte sig pink mandag morgen som en slags hyldest til Helle Thorning-Schmidts kjolevalg.

Men spørgsmålet er, om Helle Thorning-Schmidts kjole var i strid med den officielle dresscode. For hvilke krav stiller kongehuset egentlig til gæsternes påklædning?