»Jeg var i tåger. Det hele var sløret. Jeg har rettet henvendelse til Chris, og jeg fik at vide, at han ikke var klar til at snakke. Han vil kontakte mig, når han er klar,« siger Will Smith.

»Jeg undskylder til dig. Min opførsel var uacceptabel, og jeg er klar, når du vil snakke.«

Han undskylder også til Chris Rocks mor, familie og bror, Tony Rock, som han har været gode venner med.

»Det her er nok uopretteligt. Jeg har brugt de sidste tre måneder på at genspille øjeblikke og forstå nuancerne i, hvad der skete i det moment. Jeg vil ikke fortælle alt nu, men jeg kan sige, at ingen del af mig mener, at det var den rette måde at opføre sig på. Det var ikke den optimale måde at håndtere en følelse af respektløshed.«