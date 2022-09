24/09/2022 KL. 16:00

»Jeg kunne ikke have, at solen gik ned bag træerne. Jeg savnede Tversted og Vesterhavet«

Strikdesigneren og iværksætteren Marianne Isager har prøvet at bo på østkysten. Men det dur ikke: Hun skal se solen gå ned over Vesterhavet. Derfor slog hun sig ned på sin hjemegn og får i dag mange ting til at ske i Tversted.