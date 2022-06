Frankrigs store skuespiller Jean-Louis Trintignant er død

I sin karriere nåede han at indspille 130 film. Og bare for at nævne nogle få, så var det den polske instruktør Krzysztof Kieslowskis ”Tre Farver: Rød”, Costa-Gavras’ ”Z” og Bernardo Bertoluccis’ ”Medløberen”.

Eller den unge Trintignant og Bardot i Roger Vadims film ”Gud skabte kvinden” fra 1956.

En tragedie ramte ham, da hans datter, Marie Trintignant - hun selv en berømt skuespiller - i 2003 blev tævet ihjel af sin partner, rockstjernen Bertrand Cantat.

- Han ledsagede vores liv gennem fransk film. Det er et blad, der er vendt for et vidunderlig kunstnerisk talent og en vidunderlig stemme, siger præsident Emmanuel Macron, efter han på en messe i Paris er har fået fortalt om Trintignants død.