26/10/2022 KL. 11:45

»Det ville være ekstremt tilfredsstillende, hvis ikke der var så mange forventninger til, hvordan man er en rigtig mand«

Victor Boy Lindholm har svært ved at finde sig til rette i de traditionelle maskuline værdier, hvor der ikke er plads til at vise omsorg og skrøbelighed. Det burde være fællesmenneskelige værdier, siger han og er bange for, at mænd vil gå glip af store dele af livet, hvis ikke de indser det.