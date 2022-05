»Jeg blev stærkt betaget af Ida Jessens fantastiske roman og følte instinktivt, at jeg med denne historie kunne kaste mig ud i et helt nyt og spændende filmsprog. Vi har med ”Kongens Land” sat os for at skabe en nervepirrende og moderne storfilm, der omfavner mørket, humoren, afmagten, blodet, sveden og galskaben i historien, og som kommer helt tæt på hedens stædige pionerer og deres fjender,« udtaler Nikolaj Arcel i en pressemeddelelse.

Året er 1755. Det er Frederik V’s højeste ønske at kolonisere den sidste utæmmede del af hans rige, den enorme jyske hede. Den stålsatte, forarmede kaptajn Ludvig Kahlen trodser alle råd og begiver sig alene afsted for at opdyrke og kolonisere heden og får sig undervejs en fjende i den afstumpede godsejer Frederik de Schinkel, som vil gøre alt for at tvinge Kahlen væk. Men da den bortløbne husholderske Ann Barbara søger tilflugt hos Kahlen, formes et ubrydeligt bånd, og sammen tager de to kampen op.